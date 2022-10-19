أول طبيبة مصرية يتم دعوتها لتدريب اﻷطباء على إزالة اﻷورام بالمنظار بأمريكا

كتبت رحمة رمضان

وجهت الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمى ASGE الدعوة للدكتورة شيماء الخولى الأستاذ المساعد لأمراض الجهاز الهضمى واستشاري مناظير الجهاز الهضمى العلاجية التداخلية بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة ، وذلك لتدريب الأطباء تدريبا عمليا على تقنية تشفية الأورام (ESD) بأكبر مؤتمر عالمى للجهاز الهضمى (DDW2022) في مدينة سان ديجو بولاية كاليفورنيا.

وقالت الدكتورة شيماء الخولى الأستاذ المساعد لأمراض الجهاز الهضمى واستشاري مناظير الجهاز الهضمى العلاجية التداخلية بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة، أنه تم دعوتها من قبل الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمى ASGE، كأول طبيبة مصرية عربية يتم دعوتها لتدريب الأطباء علي تقنية تشفية أورام الجهاز الهضمي (ESD) في أكبر مؤتمر عالمى بالولايات المتحدة الأميركية".

وأوضحت الخولى لـ" اليوم السابع" أن تقنية تشفية الأورام هى تقنية حديثة يمكن من خلالها إزالة الأورام الحميدة والمتحورة، وأيضا الخبيثة من الدرجة الأولى بدون اللجوء إلى جراحة وهذه التقنية هى فرع من فروع مناظير الفراغ الثالث التى يتم بها عمل جراحات عن طريق المنظار الباطنى بدون جراحه مثل تقنية الشق لعضلة الفؤاد والمرىء لمرضي الإكاليزيا (POEM) وقبل دخول هذه التقنيات مصر كان المرضى ينتظرون الخبراء الأجانب لعمل هذه التداخلات أو يضطرون لاجراء جراحات عنيفة.

وأشارت الخولى إلى أن هذه التقنية دخلت مصر عام 2018 من خلال عدة أبحاث لها وبمشاركة الفريق الطبي التابع لها بمستشفى قصر العينى، والذى يضم كلا من الدكتور محمد الشربيني والدكتور كريم عصام والدكتورة عبير عوض والدكتور هانى حجاج والدكتور كرولوس يوسف، مشيرة إلى أن هذا الفريق هو الفريق الأول في مصر والوطن العربي يستخدم هذه التقنيات ويتم ارسال الحالات الي الفريق من جميع انحاء مصر والوطن العربي.