أهم الأخبار الاقتصادية اليوم.. أشادة كبيرة بافتتاح مصنع الرمال السوداء

كتب - إسلام سعيد

على مدار الساعات الماضية نشر اليوم السابع عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والدولية والتي ركزت على أداء البورصات وكذلك حركة الأسهم والأسواق وأنشطة الوزارات الاقتصادية وفيما يلي أبز الأخبار الاقتصادية، وإلى أهم الأخبار.

البورصة: تنفيذ صفقة على شركة متادور للاستثمار بقيمة 10.2 مليون جنيه

عضو بـ"رجال الأعمال": المؤتمر الاقتصادى نقطة انطلاق لمواجهة التحديات

مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يعد ورقة بمعايير التمويل لتوجيهه للدول الأكثر احتياجا

المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

هبوط الأسهم السعودية والإماراتية والقطرية بجلسة الأربعاء.. وصعود البحرين والكويت

ارتفاع قيمـة الأصول الثابتة لشركات قطاع الأعمال لـ631.6 مليـار جنيـه فى2020/2021