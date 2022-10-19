أسوان الجامعى تجرى 5658 عملية جراحية خلال 8 شهور.. تعرف على تفاصيلها

أسوان- فريق المحافظات

أجرى مستشفى أسوان الجامعى، 5658 عملية جراحية متنوعة بمختلف التخصصات، خلال شهر يناير حتي أغسطس 2022، وذلك لخدمة مرضى وأهالي أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان أن المستشفى الجامعي أجرى 5658 عملية جراحية متنوعة، بقسم جراحة المخ الأعصاب خلال فترة من شهر يناير حتي شهر اغسطس لعام 2022 حوالي 168 عمليات جراحية مابين كبري وذات مهارة متخصصة كما اجري قسم العظام حوالي 5491 علمية جراحية خلال نفس الفترة لعام 2022 وذلك طبقاً لإحصائيات مركز التكنولوجيا والمعلومات لعدد الحالات التي دخلت المستشفى الجامعى، خلال هذه الفترة في قسمي جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام بالمستشفى الجامعي.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان في "تصريحات صحفية"علي أن ذلك يأتي فى إطار المنظومة العلاجية والصحية، التي تقوم بها مستشفيات جامعة أسوان لخدمة مرضي وأهالي أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد والتي تشهد تطورا ملحوظا بالعمل لزيادة أعداد الاسرة وجودة الخدمة الطبية.

وأوضح رئيس جامعة أسوان، أن ذلك يأتي أيضاً في ظل الجهود الطبية التي تبذلها مستشفيات جامعة أسوان للارتقاء بالمنظومة الصحية بأسوان، واهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن الأسواني ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان أن هناك عدد من المستشفيات والمراكز المتخصصة ستدخل الخدمة بعد الانتهاء من اعمال التجهيزات الطبية قريبا،كما دخول مستشفي الباطنة الخدمة الطبية منحنا انفراجة في استقبال عدد أكبر من الحالات ودائما لغة الأرقام لا تكذب، فقدت حققت المستشفي الجامعي أرقام قياسية قد تكون الأولي في تاريخها من حيث تقديم الخدمة الطبية لمرضي محافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

وأشار الدهشوري إلى أن المستشفى الجامعي قامت من خلال وحدة العمليات بإجراء 5658 حالة عمليات جراحية متنوعة مابين صغري وكبري بقسمي جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام وذلك خلال شهر يناير حتي شهر أغسطس لعام الحالي 2022م،

وأكد "الدهشوري" أن ذلك من ثمار التطوير الذي تشهده المستشفيات الجامعية من حيث تطوير أقسام المستشفي الجامعي والتي تضم أفضل الخبرات الطبية والكوادر البشرية من أطباء وإستشاري مختلف التخصصات بمختلف أقسام المستشفي الجامعي.

من جانبه أشار الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إلى أن المستشفي الجامعي استقبلت خلال شهر يناير الي اغسطس 2022 بقسم جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام 5658 حالة عمليات جراحية، وان المستشفي الجامعي لا يتواني في تقديم الخدمة الصحية والطبية للمتردتين من المرضي في ظل الامكانيات المتاحة بالمستشفي الجامعي بأسوان ونناشد المرضي وذويهم من الاهالي عدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة، أو افتعال وممارسة بعض الضغوط وأعمال الشغب علي المستشفي الجامعي باقسامها المختلفة حيث انه المكان الوحيد الذي يستقبل مرضي إصابات المخ والأعصاب علي مستوي المحافظة. وجميع حالات الحوادث وباقي التخصصات الطبية.

وأوضح الدكتور خالد إسماعيل رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ان القسم يعمل طوال أيام الأسبوع علي مدار الساعة لإستقبال جميع حالات إصابات المخ والأعصاب، مع سرعة التعامل معها سواء بالتدخل الجراحي أو المتابعة الطبية لكل حالة علي حده، رغم قلة أعداد الأطقم الطبية بالقسم وحيث أنه يعد قسم مستحدث ولم يكن من قبل تواجد الجامعة بأسوان، حيث ان كل حالات المخ والأعصاب كانت تحول الي جامعة أسيوط من قبل علما بأن جميع الحالات الجراحية التي تجري بالقسم قد حققت نسبة نجاح عالية.