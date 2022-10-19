اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 فى مصر

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 فى مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء والتي تسجل استقرارا ملحوظا عند مستوي 1110 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين شهد السوق المحلي للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية لتسجل الأسعار تذبذبا واضحا بين الصعود والهبوط.
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 950 جنيها. 

عيار 21 سجل 1110 جنيهات.
 
عيار 24 سجل 1270 جنيها.
 
الجنيه الذهب 8810 جنيهات.
 
 
عالمياً تراجع الذهب الأربعاء 19 أكتوبر مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط التزام الفدرالي الأميركي بتشديد سياسته النقدية أيضا على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا.
 
وبحلول الساعة 0317 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1650.02 دولار للأونصة في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1654.80 دولار، وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر تشرين الأول الثلاثاء 18 أكتوبر.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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