أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم بـ7 جنيهات

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية جاءت اليوم كالتالى:
- الطماطم بسعر 7 جنيهات.
- البطاطس بـ10 جنيهات.
- البصل الأبيض بـ4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.
- الكوسة بـ10 جنيهات.
- الجزر بـ 10.5 جنيه.
- الخيار بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 10 جنيهات.
- الباذنجان العروس 10 جنيهات.
- الفلفل البلدى 9 جنيهات.
- الفلفل الألوان 25 جنيها.
- الليمون بـ11 جنيها.
- بامية 25 جنيها.
- فاصوليا 24 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
- جوافة 15 جنيها.
-رمان 12 جنيها
- البامية 25 جنيها.
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