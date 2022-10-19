اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم بـ7 جنيهات

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم بـ7 جنيهات أسواق الخضروات
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.



وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية  جاءت اليوم كالتالى:

‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ10 جنيهات.
 
‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ4.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 9 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 25 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ11 جنيها.
 
‏‎- بامية 25‎ جنيها.
 
- فاصوليا 24 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
 
‏‎‏- جوافة 15 جنيها.
 
-رمان 12 جنيها
 
- البامية 25 جنيها.
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



الموضوعات المتعلقة

استقرار أسعار الخضار فى مصر اليوم الأربعاء بالأسواق

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:00 ص

استقرار أسعار الخضار فى مصر اليوم الاثنين بالأسواق

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:00 ص

أسعار الخضار فى مصر تواصل استقرارها بالأسواق

الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:00 ص

أسعار الخضار فى مصر تواصل استقرارها بالأسواق

السبت، 15 أكتوبر 2022 08:00 ص

استقرار أسعار الخضار فى الأسواق ..تعرف على تفاصيل كافة الأصناف

الخميس، 29 سبتمبر 2022 06:00 ص

استقرار أسعار الخضار اليوم الجمعة.. والبطاطس تبدأ من 3.5 جنيه

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 09:00 ص

أسعار الخضار فى مصر تواصل الاستقرار بسبب المعروض الكبير

الخميس، 22 سبتمبر 2022 06:00 ص

أسعار الخضار تستقر فى الأسواق مع استمرار زيادة المعروض

الخميس، 18 أغسطس 2022 07:00 ص

تعرف على أسعار الخضار فى الأسواق.. كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه

الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة