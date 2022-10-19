أستاذ اقتصاد: مصنع الرمال السوداء خطوة هامة فى تعميق الصناعة الوطنية

كتبت أسماء أمين

قالت الدكتورة يمنى الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء فى محافظة كفر الشيخ اليوم له أهمية كبيرة لاستخدامه فى معظم الصناعات الهامة منها الطيارات والصواريخ والسيارات والبويات.

وأكدت الحماقى أن مصنع الرمال السوداء يساهم فى زيادة القيمة المضافة مؤكدة أنها بداية لمشروعات أخرى هامة سيكون لها مردود على زيادة التصدير وتعميق الصناعة وتوفير فرص عمل وتوفير عملة صعبة بالإضافة لاستخراج المنتجات ذات القيمة المضافة وسيقلل فاتورة الاستيراد، بجانب مساهمته فى نقل التكنولوجيا للصناعات الكبرى بجانب دوره المهم فى سلاسل الامداد نظرا لقدرته فى توفير معظم المواد الخام التى تحتاجها العديد من الصناعات .

وترى حماقى أن مصنع الرمال السوداء يمثل فرصة كبيرة لمصر من خلال التعاقد مع الشركات العالمية الكبرى فى تصنيع الطيارات لتصنيع جزء من الطيارات فى مصر نظرا لتوافر المواد الخام وبتكلفة منخفضة، مؤكدة أن مصر غنية بالثروات التعدينية ولابد من استغلالها.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مصنع الرمال السوداء في بلطيم على ساحل البحر المتوسط، بمحافظة كفر الشيخ والذى يمثل خطوة هامة فى ملف التعدين وصناعات القيمة المضافة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، وذلك عقب افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ.