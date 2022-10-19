أخبار مصر.. فرص سقوط أمطار رعدية بعدة مناطق غدا والصغرى بالقاهرة 22 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا يشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار على السواحل الشرقية ووسط سيناء، تمتد إلى جوي سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر قد تكون رعدية ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على شمال ووسط الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعيين الدكتور سلامة داود رئيسا لجامعة الأزهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتور سلامة داود رئيسا لجامعة الأزهر لمدة أربع سنوات.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أصدر في 11 أغسطس الماضي قرارًا بتكليف الدكتور سلامة داود، العميد السابق لكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية ؛ للقيام بمهام رئيس جامعة الأزهر.

صحيفة سودانية: مصر تسعى لإنقاذ مليار طفل فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ

قالت صحيفة البشائر السودانية إن مصر تسعى لانقاذ مليار طفل خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لذا قامت باستضافة مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ Cop27 لبحث سبل مواجهة هذه الظاهرة ورصد التمويل اللازم لمعالجة آثارها، وذلك في إشادة بدور مصر وأهمية القمة المرتقبة فى نوفمبر المقبل.

ووفقا للصحيفة فإن ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بالاحتباس الحراري يؤدى إلى زيادة تكرار وشدة حالات الجفاف وحرائق الغابات والعواصف وكذلك الفيضانات، إلى جانب تضاعف فى موجات الحر المضرة بالزراعة والقاتلة للإنسان.

وقالت الصحيفة السودانية "يقع الأطفال فى قلب الأخطار المتعلقة بتداعيات تغير المناخ المتفاقمة، وهو ما يهدد مستقبل وحقوق أكثر من مليار طفل عبر العالم".

‫وزير الزراعة يبحث مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى زراعة 150 ألف فدان قمح‬

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ممثلا في الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني وممثلي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عضو التحالف الوطني، لبحث آليات تدشين مبادرة الهيئة لدعم زراعة 150 ألف فدان من القمح في 8 محافظات.

وقال "القصير": "إن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستيراتيجية وخاصة محصول القمح الذي يعتبر أحد أهم محاور الأمن الغذائي".

وأشاد القصير بالتعاون مع التحالف الوطني والهيئة الإنجيلية في كثير من المبادرات الزراعية وأيضًا زيادة الوعي لدى المجتمع المدني، مضيفًا "أن الوزارة دائمًا ترحب بالعمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لأنهم شركاء في التنمية"، مشيرًا إلى "أن وزارة الزراعة سوف تقوم بتوفير تقاوي القمح المعتمد لمساحة الـ 150 ألف فدان (حوالى 9000 طن) وأيضًا المساعدة في تقديم الدعم الفني والإرشادي من خلال إدارات الإرشاد الزراعي في ال 8 المحافظات المستهدفة بالمبادرة بالإضافة إلى

الاستفادة من الحقول الإرشادية والحملة القومية للقمح والتي تنفَّذ في هذه المناطق".

بوتين يوقع مرسوم "حالة الحرب" فى الأقاليم الأربعة المنضمة إلى روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوم "فرض الأحكام العرفية وإعلان حالة الحرب" فى الأقاليم الأربعة شرقي أوكرانيا، التى ضمتها روسيا الاتحادية وفقا لنتائج الاستفتاء الذي أجرته بها.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء جملة من الإجراءات خلال رئاسته لاجتماع مجلس الأمن القومي الروسي،اليوم الأربعاء، من بينها إعلان حالة الحرب في "لوجانسك" و"دونيتسك" و"زابوروجيا" و"خيرسون"، والتي تشمل فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

وقال بوتين:" لقد وقعت مرسوما بإعلان حالة الحرب في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون زابوروجيا،وأن كييف ترفض أي عرض للتفاوض وتستمر في قصف المدنيين".