50 مواطنا ومواطنة يتسلمون شهادات تحررهم من الأمية بمركز البلينا بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة البلينا. بتسليم ٥٠ متحرراً ومتحررة من الأمية بقريتى منشأة برديس وبنى منصور بالبلينا وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار بالتيسير على المواطنين الراغبين فى استلام شهادات محو الأمية ،وفى إطار دعم الجهود الهادفة لخفض معدلات الأمية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتحدث محمد الدالى مدير عام فرع الهيئة بسوهاج. عن اثر التعليم والتعلم فى تغيير الخصائص السكانية. ورفع الوعى بالقضية السكانية.

وأهمية المحافظة على ما تم اكتسابه من مهارات القراءة والكتابة ووجوب المواظبة على ممارستها سواء من خلال مواصلة التعلم فى مراحل التعليم اللاحقة أو من خلال متابعة الأبناء فى مراحل تعلمهم الأولى.

وأشار إلى الدور الكبير الذى تقوم به الجمعيات الأهلية بمركز البلينا فى دعم خطة محو الامية بالتنسيق مع إدارة تعليم الكبار بالبلينا ودعم رئاسة المركز لهذه الأدوار.

شَهِد اللقاء عبد الرحيم ابوعلى نائب رئيس مركز ومدينة البلينا وخيرى ديب عبد الرحيم مدير إدارة شئون الدارسين وأشرف حلمى خفاجى مدير إدارة تعليم الكبار بالبلينا.