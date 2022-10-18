5 حالات مهمة لا يقع فيها الطلاق.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التى لا يقع فيها الطلاق بالرغم من قوله شفاهةً من الزوج، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز حالات الطلاق التى لا تقع ولا تعد صحيحة رغم قولها.

1- طلاق السكران

لا يقع طلاق المغيب عن الوعي سواءً كان مخموراً أو تعاطى أى نوع من أنواع مذهبات العقل.

2- طلاق المكره

لا يعتد بالطلاق الذى يصدره المكره، فلا يجوز إكراه الزوج على تطليق زوجته.

3- طلاق الغضبان

لا يعتد بالطلاق الصادر وقت الغضب أو العصبية الزائدة بالنسبة للزوج.

4-طلاق المجنون أو المعتوه

لا يجوز ولا يعتد بطلاق المعتوه أو من أصابه مرض الجنون، وفى حالة طلب الزوجة الطلاق، فيجب تقديم دعوى أمام القاضى المختص.

5- طلاق المدهوش

لا يعتد بالطلاق الصادر من الشخص الذى ابتلى بكارثةً ما، أو مصيبة أى كانت أثرت على حديثه خلال تلفظه بالطلاق.