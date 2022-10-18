2.825 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسيل لليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان

كتبت - مروة الغول

بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان حوالي 2.825 مليون طن خلال شهر يونيو 2022، مستأثرة بحصة بلغت 19.2% من الإجمالي وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية لمنظمة "أوابك" .

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، إلى انخفاض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر يوليو 2022 إلى 7.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأضاف التقرير، انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر يونيو 2022 بمقدار 1.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليبلغ 14.49 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.88 دولار لكل مليـون وحدة حرارية بريطانية ليبلغ 13.63 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتابع التقرير، ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.63 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليبلغ 14.63 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 1.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليبلغ 16.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.