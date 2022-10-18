اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 05:26 م
أكرم القصاص
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126 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكاواهم خلال اللقاء الجماهيرى بمحافظ سوهاج

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:20 م
126 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكاواهم خلال اللقاء الجماهيرى بمحافظ سوهاج جانب من لقاءات المحافظ
سوهاج عمرو خلف

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استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمكتبه، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير خدمة المواطنين بديوان المحافظة.

كما التقى  أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 126 مواطنا.

وقد تنوعت طلبات المواطنين بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات لذوي الإعاقة ما بين الحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن، ووجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوى العاملة، والصحة، والتربية والتعليم، لتلبية مطالبهم، فيما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببحث بعض الطلبات، وتوفير إعانات عاجلة لبعض الطلبات الأخرى.


سوهاج

محافظ سوهاج

التضامن الاجتماعي

القوى العاملة



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