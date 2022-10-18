وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء: تدريب فريق الطب الوقائى فى ضوء COP 27

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قام فريق قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان بعمل تدريب لفريق الطب الوقائي بجنوب سيناء والمشارك فى التأمين الطبي لمؤتمر المناخ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية فى ضوء استعداد المحافظة لانعقاد مؤتمر التغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ.

حيث تم التدريب على الإجراءات الوقائية والحماية فى ظل تحديات فيروس كورونا بمؤتمر التغيرات المناخية، وتم الحديث عن دور الفريق الوقائى اثناء انعقاد المؤتمر، وأيضا التعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها، والتعريف بدور قسم الوبائيات والترصد وفرق التصدي السريع، وفى ضوء الاستعداد للحدث الهام وما تم بذله من الفرق الوقائية بجنوب سيناء من صحة البيئة ومراقبة الأغذية، وكذلك فرق التطعيمات فى ضوء تدشين حملة طرق الأبواب بالمدينة لتطعيم قاطنيها وزوارها بتطعيم كورونا والحديث عن دور فرق مكافحة الأمراض المتوطنة وفرق مكافحة العدوى وخلال فترة المؤتمر من استمرار عمل تلك الفرق بالإضافة إلى التواصل والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية للمؤتمر.

كما تم التأكيد على التكاتف كفريق عمل واحد ومتكامل أثناء أداء الدور الوقائي خلال هذا الحدث الهام الذي تستضيفه المدينة والتنسيق مع كافة باقي القطاعات المشاركة سواء كانت العلاجية أو الإسعاف أو المؤسسات والهيئات الأخرى، وتم التعريف بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى سيتم اتخاذها خلال المؤتمر، قام بإلقاء المحاضرة السيد الدكتور هشام مجدى رئيس قسم التأمين الطبى للتجمعات والحشود بالقطاع الوقائى و الدكتور محمود عزقول رئيس الفريق الوطنى للأستجابة السريعة ، و الدكتور محمد فوزى ، مسئول التواصل اثناء المخاطر.