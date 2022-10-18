وكيل تعليم أسوان يتابع انتظام سير العملية التعليمية

أسوان - فريق المحافظات

واصل عبدالكريم لطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان جولاته لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، حيث تفقد، صباح اليوم، مجمع عزيز إبراهيم للتعليم الأساسى، وتابع انتظام الدراسة داخل فصول المرحلة الابتدائية والإعدادية، وكذلك مستوى النظافة والانضباط وجداول الحصص والإشراف.

كما تابع شرح لمادتى اللغة عربية والعلوم، وتفاعل وتجاوب الطالبات مع المعلمين، وتبادل وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان الحديث مع الطالبات وحثهن على الاستماع الجيد والاستذكار أولاً بأول الحصول على أعلى الدرجات، وأشاد بجهد المعلمين والأنشطة والوسائل التعليمية وحرصهم على إشراك الطلاب فى تنفيذها لتوصيل المحتوى العلمى، وتمنى لهم النجاح والتفوق.

كما تابع قاعات رياض الأطفال التابعة لمدرسة الشهيد عبد المالك عوضون والتى تستضيفها المدرسة لأعمال الصيانة الجارية بها، وأشاد بجهد المعلمات والأنشطة التعليمية المقدمة.

ثم توجه وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان لمتابعة مدرسة 25 يناير الابتدائية، حيث تفقد الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والفناء، وأشاد بحسن، سير العملية التعليمية والانضباط داخل المدرسة، وكذلك مستوى النظافة، وفى نهاية الجولة تمنى للجميع دوام التوفيق والسداد.