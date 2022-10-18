وفد من قطاع المعاهد الأزهرية يتابع انتظام الدراسة بمعاهد أسوان

أسوان- صلاح المسن

أوفد قطاع المعاهد الأزهرية، عضو المكتب الفني لمتابعة العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بمحافظة أسوان، بناء على تعليمات، الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بمتابعة العملية التعليمية وانتظام الدراسة في جميع أنحاء الجمهورية.

في إطار ذلك أوفد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور حمدي سليمان، عضو المكتب الفني برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، إلى منطقة أسوان الأزهرية.

وتفقد " الدكتور حمدي سليمان عضو المكتب الفني برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، معاهد أسوان الإبتدائي النموذجي، وفتيات أسوان النموذجي الإعدادى الثانوي، وفتيات أسوان الإعدادي الثانوي، وبنين الشعراوي الثانوي.

وأشرف الدكتور حمدي سليمان عضو المكتب الفني برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة الحصص الدراسية بالفصول ومدي الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الشأن وأكد على تسلم الطلاب لجميع الكتب دون استثناء أحد، وسد العجز في جميع التخصصات، ومتابعة دفاتر التحضير، والالتزام بالجداول المعدة من قبل إدارة المعهد واستقرارها.

يأتي ذلك في إطار حرص الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على أن تتم الزيارات من قبل القطاع أولا بأول لجميع المعاهد على مستوى الجمهورية للتأكيد والاطمئنان على أن الدراسة تسير سيرا حسنا والعمل على تذليل كل ما يعوق انتظام الدراسة.