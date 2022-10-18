وفاة مدير كرة فريق نادى القنطرة فى كفر الشيخ عقب صلاته وأثناء مباراة بملعب النادى

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد ملعب نادي القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، وفاة مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي القنطرة بكفر الشيخ أثناء مباراة شهدها ملعب النادي، بعد سقوطه مغشياً عليه، بعد وضوئه وصلاته، وحاول أصدقائه إفاقته إلا أنه فارق الحياة، وأصدر نادي القنطرة البيضاء بيانا نعى فيه مدير الكرة، معبرين عن حزنهم لفقد.

وقال إبراهيم الجزار، لاعب كرة قدم سابق في كفر الشيخ، وأحد الأصدقاء المقربين من اللاعب، بمجرد سقوط الكابتن وليد قطب، مدير الكرة بالفريق الأول، أسرع باقي اللاعبين، وحملوه إلى سيارة الإسعاف وجرى نقله على الفور لأقرب مستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليه تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية.

وأضاف الجزار أن المباراة كانت مساء أمس بملعب نادي القنطرة البيضاء، ووأن مدير الكرة توضأ، وصلى قبل المباراة، وهو مشهود له بحسن أخلاقه وسيرته العطرة بين جميع اللاعبين، مؤكداً أنه سيتم تشييع جثمانه ظهر اليوم الثلاثاء من حي القنطرة البيضاء في مدينة كفر الشيخ.