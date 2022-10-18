وفاة رائد الفضاء الأمريكى جيمس ماكديفيت قائد الرحلة أبولو 9 عن عمر 93 عاما

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وفاة جيمس إيه ماكديفيت، الذى قاد المهمة أبولو 9، عن عمر يناهز 93 عاما فى مدينة توسون بولاية أريزونا، محاطا بأصدقائه وعائلته.

وأمضى ماكديفيت 14 يوما فى الفضاء طوال مسيرته وتم اختياره عضو فى ثانى دورات رواد الفضاء التابعة لناسا فى سبتمبر 1962 بعد تخرجه من كلية طيارى الاختبار التجريبية التابعة للقوات الجوية، وكان طيار اختبار تجريبى فى قاعد إدواردز الجوية بكاليفورنيا.

وفى يونيو 1965، حلق نحو الفضاء لأول مرة كقائد للمهمة جيمينى الخاصة إلى جانب زميله طيار القوات الجوية إد واست الذى أصبح أول أمريكى يتجول خارج سفينة الفضاء وسار فى الفضاء أثناء الرحلة التاريخية التى استمرت أربعة أيام.، وفقا لناسا.

وبعد ذلك، قام بثانى رحلاته إلى الفضاء قائد المهمة 9 أبولو، التى انطلقت من مركز كينيدى للفضاء التابعة لوكالة ناسا فى الثالث من مارس 1969، إل جانب طيار وحدة القيادة ديفيد سكوت وطيار الوحدة القمريل رال شويكارت.