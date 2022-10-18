وأعرب هيبي عن اقتناعه -في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إذاعته اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد مجال لارتكاب المزيد من الأخطاء من جانب الحكومة، قائلا "إن الخطأ هو أن الحكومة تتصرف بسرعة كبيرة، ومبكرا جدا، بينما المشهد الاقتصادي متغير على الصعيد الدولي.. اعتذر بنسبة 100% على البرنامج الاقتصادي الذي تسبب في اضطراب الأسواق".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، قد أعربت عن أسفها لأخطاء ارتكبتها في الملف الاقتصادي، مؤكدة تمسكها بمنصبها لما فيه المصلحة العامة للبلاد، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان وزير المالية الجديد، جيريمي هانت، التراجع عن جميع الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت سابقا وكان لها آثار مدمرة على الاقتصاد البريطانى.