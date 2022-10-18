وزير التعليم للنواب: لن يكون هناك لجان أكابر فى الثانوية العامة ولو حصل حاسبونى

كتبت نور على

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم سلامة وأمنهم امانة فى اعناقنا ونعزى أسر الطلاب الذين توفوا وأنا أب قبل أن أكون وزير واشتغلت معلم وعارف إن العملية ليست يسيرة.

جاء ذلك خلال نعقيبه على 46 أداة رقابية تحدث فيها النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفىى جبالى.

وأضاف وزير التربية والتعليم السنة التعليم أحد القضايا المهمة ولا بد أن يكون لدينا المعلم الإنسان لكى نحتوى أولادنا.

وتابع: "التنمية المهنية للمعلمين مستمرة وليست برنامج واحد وهناك ما يسمى بالتدريب على رأس العمل وهو احد الاستراتيجيات فى التعليم".

وأشار إلى: "سنقوم بحوكمة الدروس الخصوصية والسيطرة عليها لكى نرحم الأسرة من المغالاة فيها".

وأكد أنه من المستحيل أن تحدث لجان خاصة بالثانوية العامة مؤكدا لن تكون هناك لجان اكابر بعد الان و لو حصل حاسبونى عليها مضيفا كان لى الشرف رئيس امتحانات الثانوية عدة سنوات واعرف التفاصيل وكيفية التخلص منها.