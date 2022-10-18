وزير التعليم: القيادة السياسية كلفت الهيئة الهندسية والرقابة الإدارية بمتابعة حالة المدارس

كتب أمين صالح

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أن التعليم الفنى هام وحيوى للدولة المصرية وسيتم تطويره خلال الفترة المقبلة كما أن الوزارة طبقت نظام "الجدارات" موضحا أن أصحاب العمل شاركوا فى عملية تقييم الطلاب كما لفت إلى أن هناك دول تطلب عمالة من طلاب التعليم الفنى فى مصر منها ألمانيا وعدد من الدول العربية.

جاء ذلك خلال بيان وزير التعليم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

أضاف حجازى، أن وزارة التربية والتعليم تريد التوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية داعيا رجال الأعمال للتوسع فى مثل هذا النوع من المدارس.

وقال وزير التعليم أتقدم بخالص التعازى لأسر الطلاب الذين توفى أبناءهم فى الإسبوع الأول من الدراسة واود أن أشير إلى أن النيابة العامة تجرى تحقيقا فى هذا الأمر وسننفذ قرارها على الفور بعد إعلانه مشيرا إلى أن القيادة السياسية كلفت الهيئة الهندسية والرقابة الادارية بمتابعة حالة المدارس التى مر عليها 15 سنة.