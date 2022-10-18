وزير التعليم العالى يوجه بتفعيل دور صندوق العاملين الإداريين بالجامعات

كتب محمد صبحى

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الاجتماع الدورى لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور عاطف العوام المُستشار المالى للوزير، والمُستشار سامح سيد المُستشار القانونى للوزير، وأعضاء مجلس الصندوق، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد عاشور اعتزازه الكامل واهتمامه الشديد بجميع العاملين الإداريين بالجامعات، باعتبارهم شُركاء أساسيين فى الجهود المبذولة لضمان نجاح العملية التعليمية، مُبديًا تفهمه الكامل لمطالبهم المالية، وسعيه الجاد لتحقيق استقرارهم المادى، وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأشار عاشور إلى حرصه على استكمال وتفعيل دور الصندوق بما يحقق مصالح العاملين الإداريين بالجامعات، مُرحبًا بكافة مقترحات أعضاء المجلس، والتى من شأنها تعظيم دور الصندوق، فى تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التعليم العالى، ضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية من أجل تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات بشكل أفضل فى المُستقبل.

ومن جانبه، أشاد الدكتور منصور حسن بالدور الهام للعاملين الإداريين بالجامعات لضمان نجاح سير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية تحسين أوضاعهم بما يتفق مع رؤية مصر 2030، من خلال تقديم مختلف الخدمات الصحية، والاجتماعية، والترفيهية.

كما تم استعراض المجلس الموقف المالى للصندوق والإجراءات التنفيذية لتفعيل قرارات المجلس، وبحث آليات تنمية الأرصدة المالية للصندوق خلال الفترة القادمة.