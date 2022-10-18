"هدى النبى مع جيرانه".. فى الأسبوع الثقافى بالمساجد.. صور

كتب على عبد الرحمن

انطلقت فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الثقافى الذى تنظمه وزارة الأوقاف، في 5 محافظات، تحت عنوان: " هدى النبى (صلى الله عليه وسلم) مع جيرانه" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن العلماء المشاركون في الأسبوع الثقافي، أكدوا أن الإسلام حرص على دعم أواصر المحبة بين أفراد المجتمع، مما يمنحه قوةً وتماسكًا، ويُشيع روح التعاون بين الناس، ويزيد المجتمع ثباتًا واستقرارًا، وقد أعلى الإسلام من شأن مراعاة حقوقِ الجار لإصلاح أحوال المجتمعات، واهتم بها أيّما اهتمام، بل جعلها من علامات الإيمان و تزكية النفس البشرية وتقوية صلة الإنسان بجاره، وبمن يعيشون معه فى المجتمع.

وأوضح العلماء أن الإحسان إلى الجار قيمة نبيلة توثق أواصر المحبة والألفة، وتشيع روح التعاون والتكافل، وتنشر الاستقرار بين أفراد المجتمع، وأن حق الجار حق أصيل فى الإسلام، وأن حقوق الجار لا تقتصر على ترك أذاه وكف الشر عنه بأى لون من ألوان الشر قولًا أو فعلًا، إنما تشمل تحمُّل الأذى منه.

ففى مديرية أوقاف البحيرة أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد سيدى عمر الأفلاقى بدمنهور، حاضر فيه الدكتور محمد عباس المالكى الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ عبدالمجيد محمد الكرمانى مدير شئون الإدارات، والقارئ الشيخ أمين بكر قارئا، والمبتهل الشيخ عيد رجب إسماعيل مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف قنا أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد سعودي، حاضر فيه د محمد محمود حسن مدرس الفقه بجامعة الأزهر، و الدكتور سيد محمد على هريدى مدرس الفقه بجامعة الأزهر، وقدم له الشيخ الحريرى على عباس مفتش المتابعة بالمديرية، والقارئ الشيخ محمود عباس توفيق قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد سيف الدين البنا مبتهلًا، بحضور الشيخ أحمد أبو الوفا مدير الدعوة، والشيخ عمر يوسف مدير المتابعة بالمديرية، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف المنوفية أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد اللمعي، حاضر فيه الدكتور عبدالسلام شرف الدين أستاذ العقيدة جامعة الأزهر، والدكتور خالد عبدالسلام وكيل المديرية، والقارئ الشيخ جلال عزمى قارئًا، والمبتهل الشيخ عبده فراج مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف المنيا أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد أودة باشا، حاضر فيه الدكتور عمر خليفة مدير الدعوة، والدكتور خالد محمد عبدالله إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الشيخ محمد إسماعيل جاد مدير إدارة المنيا القديمة، والقارئ الشيخ محمود الصفتى قارئًا، والمبتهل الشيخ أيمن فوزى مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف دمياط أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد عمرو بن العاص، حاضر فيه أ.د إبراهيم العتربي، والشيخ جمال عطية مدير إدارة دمياط، والقارئ الشيخ محمد هاشم قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.