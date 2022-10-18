نشطاء بمجال المناخ يغلقون مدخل وزارة النقل فى ألمانيا

وكالات

استهدف نشطاء في مجال المناخ وزارة النقل في الحكومة الألمانية في العاصمة برلين لليوم الثاني على التوالي.

وحسب موقع العين الإخبارى، قال متحدث باسم الشرطة إن محتجين أغلقوا مدخل وزارة النقل، صباح اليوم الثلاثاء، وسكبوا طلاء أحمر بالمنطقة.

كما أغلق نشطاء آخرون الشوارع المحيطة بالوزارة.

وذكرت الشرطة أن تسعة نشطاء لصقوا أنفسهم بالغراء في مدخل الوزارة، ولصق اثنان آخران نفسيهما على الرصيف. لكن الشرطة أبعدتهم فيما بعد.وشارك في الاحتجاج حوالى 50 إلى 60 شخصا.

وذكرت مجموعة "ساينتست ريبليون" أن المشاركين في الاحتجاج هم 60 عالما من 12 دولة أوروبية. وعلقوا مقالات علمية عن أزمة المناخ على مبنى الوزارة، ودعوا الحكومة إلى إقرار سياسات صديقة للمناخ مثل الحد الأدنى للسرعة على الطرق السريعة، واعتماد تذكرة شهرية بقيمة 9 يورو للنقل العام.

وكانت مجموعة "ساينتست ريبليون" قد شاركت أيضا في احتجاج، أمس الاثنين، داخل وزارة المالية.