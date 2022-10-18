اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مليون جنيه غرامة للممتنع عن توريد الأرز بالأسعار الرسمية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 06:53 م
مليون جنيه غرامة للممتنع عن توريد الأرز بالأسعار الرسمية.. إنفوجراف إنفوجراف بعقوبة الممتنع عن توريد الأرز بالأسعار الرسمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، أن 50 شركة من كبري شركات إنتاج الأرز سجلت في منظومة توريد الأرز بسعر 12 جنيها للسائب و 15 جنيها للأرز المعبأ وكذلك التزام اغلب الشركات بالتسجيل في المنظومة الجديدة للتوريد، مشيرا إلى أن أي شركة غير ملتزمة بتسعير الأرز ستتعرض لغرامة كبيرة تصل إلى مليون جنيه.

 

الإنفو

الارز
الارز

 50شركة من كبرى شركات إنتاج الأرز سجلت فى منظومة توريد الأرز بسعر 12 جنيها للسائب و15 جنيها للأرز المعبأ

-أى شركة غير ملتزمة بتسعير الأرز ستتعرض لغرامة كبيرة تصل إلى مليون جنيه

وزارة الزراعة حددت سعر توريد الأرز بـ6700 جنيه للطن، حيث يقوم كل مزارع بتوريد طن أرز واحد فقط

-تستهدف الدولة من مليون إلى مليون ونصف طن أرز لتوفير احتياجات 70 مليون مواطن فى البطاقات التموينية

-إنتاج مصر من الأرز يكفى احتياجات السوق ولدينا اكتفاء ذاتى

المصدر: تصريحات طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب


الأرز

توريد الأرز

الأرز المعبا

سعر الأرز

الأرز السائب

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

غرفة الحبوب: مليون جنيه غرامة للممتنع عن توريد الأرز بالأسعار الرسمية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:06 م

محافظ الدقهلية: لجان للمرور على أراضى الأرز ومحاضر فورية للمخالفين بحرق القش

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:55 م

فتح باب التقدم لمضارب القطاع الخاص لتوريد الأرز الشعير.. 150 نقطة لاستلام المحصول.. وصرف مستحقات الموردين أولاً بأول.. والتموين تحظر تخزين الأرز فى مواقع غير معتمدة وتتوعد المخالفين

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:00 ص

خليك واعى.. لا صحة لاختفاء الأرز من الأسواق "إنفوجراف"

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:15 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة