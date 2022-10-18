مع انطلاق الدورى المصرى.. تعرف على أشهر إصابات الملاعب ونصائح للوقاية

كتبت فاطمة خليل

انطلقت النسخة الجديدة من الدورى المصرى ، رقم 64، اليوم الثلاثاء، وخلال التقرير التالى نقدم نصائح للاعبين للوقاية من الإصابات التى تحدث فى الملاعب وفقا للتقرير المنشور على موقع "health-wellness".



ما إصابات كرة القدم الأكثر شيوعاً؟ تنقسم إصابات كرة القدم إلى مجموعتين مختلفتين حادة ومزمنة، تحدث الحادة فجأة نتيجة السقوط أو الضرب أو أى نوع آخر من الاتصال، وتتطور الإصابة المزمنة بمرور الوقت، غالبًا نتيجة الإفراط فى الحركة أو الحركة المتكررة.

قد تكون بعض إصابات الاتصال أمرًا لا مفر منه فى رياضة مثل كرة القدم.

إصابات الأنسجة الرخوة الحادة أو المزمنة تميل إلى الحدوث نتيجة التعب أو الإجهاد أو نقص التدريب.

إصابات الركبة، تميل إصابات الركبة إلى أن تكون واحدة من أكثر الإصابات شيوعًا بين لاعبي كرة القدم.

ويمكن أن تتراوح إصابات الركبة من الالتواءات الخفيفة إلى الإصابات الأكثر خطورة التى تتطلب إعادة التأهيل أو الجراحة.

تشمل إصابات ركبة كرة القدم الشائعة ما يلى:

- إصابة الرباط الصليبى الأمامى

- تمزق الغضروف المفصلى

- إصابة الرباط الجانبى

- إصابة الرباط الصليبى الخلفى

- آلام الرضفة الفخذية

- التواء الركبة

إصابات الكاحل الكروية

يمكن أن يعانى لاعبو كرة القدم أيضًا من إصابات في الكاحل مثل الالتواءات البسيطة والإجهاد مثل إصابة الكاحل الجانبية.

تلتئم معظم إصابات الكاحل بسرعة ويمكن أن يساعد (الراحة والثلج والضغط والرفع) في تقليل الألم والتورم.

إصابات الكتف والذراع بكرة القدم

إصابات الأطراف العلوية فى كرة القدم ليست شائعة مثل إصابات الأطراف السفلية تشمل إصابات الكتف والذراع الأكثر شيوعًا ما يلي:

- التواءات وتوترات في اليد والمعصم والكوع والكتف

- إصابة المفصل الترقوي

- خلع الكتف

وتحدث العديد من إصابات الأطراف العلوية نتيجة أسلوب تدخل جديد في كرة القدم.

يتم تدريب اللاعبين على التعامل أولاً بأكتافهم بدلاً من رؤوسهم للمساعدة في منع إصابات الرأس والرقبة، هذا ينقل التأثير على الكتف والذراعين، ومع ذلك فإن معظم إصابات الكتف والذراع في كرة القدم تميل إلى أن تكون خفيفة وسهلة العلاج.

إصابات الرأس فى كرة القدم

الارتجاج إصابة خطيرة، لكن يمكن تجنبها بشكل أكبر من خلال التدريب والنهج المناسبين.

كيفية الوقاية من إصابات كرة القدم

يحتاج اللاعبون والمدربون الرياضيون إلى العمل معًا للتواصل عند وجود مشكلة يجب أن يكون اللاعبون صادقين عندما لا يشعرون بأفضل ما لديهم أو عندما يواجهون مشاكل.

- حافظ على نشاطك طوال الوقت

إذا كانت عضلاتك وأربطتك غير نشطة أو ضعيفة أو غير مرنة (كما يحدث غالبًا بدون تمرين مستمر)، فأنت أكثر عرضة لإصابات العظام.

- إجراء تقييم بدني للاعبين

إجراء تقييم بدني وصحي كامل لتحديد الجاهزية وتحديد أي ظروف محتملة للقلق.

- الإحماء قبل ممارسة كرة القدم

تكون العضلات الباردة المتيبسة أكثر هشاشة وعرضة للإصابة يعد الإحماء من التمارين المهمة للوقاية من إصابات كرة القدم.

- قم بالتمدد قبل مباراة كرة القدم وبعده لإرخاء العضلات وإتاحة أقصى قدر من المرونة.

- ابق دائمًا رطبًا بشكل كافٍ

يسبب الجفاف تقلصات ويمكن أن يسبب ارتفاع درجة الحرارة والارتباك، ما يجعل اللاعبين أكثر عرضة للإصابة.

- ابقَ متيقظًا ومدركًا لما يحيط بك يحدث عدد من الإصابات الخطيرة بسبب عدم الانتباه.