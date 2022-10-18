مستشفى الكرنك بالأقصر تنقذ حياة مولودة.. تعرف على التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح الفرق الطبية بالمستشفى فى إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عام ونصف، تعاني من فتق كبير في منتصف الحجاب الحاجز، بالتعاون بين قسمي جراحة القلب والصدر وجراحة الأطفال بالمستشفى.

وأضاف الدكتور خلف عمر، فى بيان صحفى، أن الطفلة تعاني من صعوبة في التنفس، وبعد مناظرة حالتها وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة تبين وجود فتق كبير في منتصف الحجاب الحاجز، مما تسبب في مرور جزء كبير من الأمعاء الدقيقة والغليظة إلى التجويف الصدري في المنطقة بين الرئتين، مما تسبب في صعوبة التنفس عند الطفلة، وهي من الحالات التي تتطلب تدخل جراحي سريع.

وأكد مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه بالتعاون بين قسمي جراحة الأطفال وجراحة القلب والصدر؛ تم إجراء جراحة ناجحة تم من خلالها إعادة الأحشاء الداخلية إلى موضعها الطبيعي داخل التجويف البطني، ورأب الفتق الموجود بالحجاب الحاجز كلياً، وبعد الخروج من العمليات تم متابعتها بالأقسام الداخلية حتى الاطمئنان على حالتها وخروجها من المستشفى.

شارك في إجراء العملية كلاً من الدكتور محمد عبد الباري أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة قنا واستشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، والدكتور أحمد سلطان استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى، والدكتور حسن محمد استشاري جراحة الأطفال بالمستشفى، والدكتور محمود محمد إسماعيل إستشاري التخدير بالمستشفى، ومن تمريض العمليات إيهاب جمال ومؤمن محمد، وقد أُجريت العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبتكلفة لا تتعدى 400 جنيه فقط كنسبة مساهمة سددها المنتفع.