اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئول مشروع تنظيف مياه النيل: نجمع المخلفات الصلبة من النهر لإعادة تدويرها

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 08:16 م
مسئول مشروع تنظيف مياه النيل: نجمع المخلفات الصلبة من النهر لإعادة تدويرها المهندس محمد سعيد علم الدين
ماجد تمراز

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قال المهندس محمد سعيد علم الدين، مسئول مشروع تنظيف مياه النيل من المخلفات، أن اسم المشروع الذى نقوم به "حارس النيل"، وهو قائم على عمل حملات متعددة لتجميع وإزالة المخلفات الصلبة من النيل، وفرزها وإعادة تدويرها لتكون صديقة للبيئة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "من ضمن أهداف التنمية المستدامة، تحقيق الشراكات مع المؤسسات المختلفة، وهو ما نطبقه، حيث أن هناك شراكة مع الاتحاد العام للكشافة ووزارة الشباب، والكشافة البحرية المصرية على وجه الخصوص".

وقال: "نتعاون بشكل كبير مع محافظة القاهرة وعدد من مؤسسات الدولة لتشجيع تنفيذ الفكرة وتنظيمها، ونحن نوجه المخلفات الصلبة للجهات المعنية والمسئولة لإعادة تدويرها وفرزها والحصول منها على مخلفات معاد تدويرها فيما بعد".


النيل

نهر النيل

تنظيف النيل

المخلفات الصلبة

إعادة تدور المخلفات



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