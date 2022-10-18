مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية يعتذر عن تصريحات وصف فيها العالم خارج أوروبا بالغابة

كتب أحمد عرفة

اعتذر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية عن تصريحات وصف فيها العالم خارج أوروبا بالغابة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق استنكرت دولة الإمارات التصريحات الأخيرة التي أدلى بها جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج بمملكة بلجيكا، مشيرة إلى أن أية تصريحات من هذا النوع غير مناسبة وتتسم بالعنصرية.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها نشره وكالة أنباء الإمارات "وام" عن رفضها لتصريحات بوريل ووصفتها بالعنصرية، مشيرة إلى أنها تساهم في تفاقم التعصب والتمييز على المستوى العالمي.

وقد استدعت وزارة الخارجية والتعاون ، القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أبو ظبي ، حيث طُلب من مكتب الممثل الأعلى تقديم تفسير مكتوب بشأن تصريحات بوريل المؤذية والعنصرية.

وبحسب "وام" تعتبر تعليقات بوريل مخيبة للآمال وتأتي في وقت تدرك فيه جميع الأطراف أهمية احترام الأديان والثقافات والمجموعات العرقية الأخرى، فضلاً عن قيم مثل التعددية والتعايش والتسامح.