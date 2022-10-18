مريض يعزف النشيد الوطنى بالساكسافون أثناء إزالة ورم من مخ فى إيطاليا ..فيديو

فاطمة شوقى

نجح فريق من الأطباء الإيطاليين فى إزالة ورم من دماغ مريض كان يعزف النشيط الوطنى بآلة الساكسافون، حيث سمح الأداء الموسيقى للأطباء بتحديد الوظائف المختلفة لدماغه أثناء اجراء العملية.

وأشارت قناة الصول 24 الإيطالية إلى أنه تم إجراء العملية فى مستشفى بايديا الدولى، من قبل الفريق بقيادة كريستيان بروجنا ، خبير جراحة الأعصاب الدولي في جراحة السرطان المعقدة وجراحة اليقظة.

وقام برجنا بإزالة ورم الدماغ من الشاب الذى يبلغ 35 عاما ، تمامًا دون المساس بالوظائف العصبية للمريض الذي "ساعد" الأطباء في هذه العملية الدقيقة من خلال العزف على الساكس ، وذلك لتنشيط مناطق معينة من الدماغ.

وقال برجنا "كل دماغ فريد من نوعه ومهمتنا هي التأكد من إزالة الورم دون الإضرار بالمريض، و تم إجراء عملية جراحية للمريض تحت التخدير الموضعي وبقي هادئًا طوال الجراحة، كما أنه لعب الساكسفون وهو شغفه الكبير و بالإضافة إلى ذلك ، يكون المريض أعسر لذا كان التحدي الذي يواجهه جراح الأعصاب أكثر تحفيزًا وصعوبة. "تفاعلنا معه. عزف النشيد الإيطالي ومقطعًا آخر ، موضوع فيلم" قصة حب ".

واستمرت العملية الجراحية أكثر من 9 ساعات ، وكان الفريق الطبى يتكون من 10 متخصصين، ين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك جراحي الأعصاب وأخصائيي التخدير المتخصصين وأخصائيي علم النفس العصبي وعلماء الفسيولوجيا العصبية ، مدعومين بأحدث التقنيات مثل الملاحة العصبية مع التصوير الشعاعي. ، شفاطة بالموجات فوق الصوتية ، الموجات فوق الصوتية أثناء العملية ، مراقبة عصبية مستمرة.