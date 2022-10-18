مدير عام الوكالة الذرية: قلقون من اعتقال موظفين اثنين آخرين في محطة زابوريجيا

كتب أحمد عرفة

قال رافائيل جروسى، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنهم قلقون من اعتقال موظفين اثنين آخرين في محطة زابوريجيا ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القصف الروسي دمّر خلال أسبوع تقريبًا 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، بينما انقطع التيار عن مناطق عدة بما فيها كييف بعد ضربات جديدة استهدفت منشآت للطاقة الثلاثاء.

وقال زيلينسكي على تويتر "منذ 10 أكتوبر، دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في كل أنحاء البلاد"، مضيفًا "لم يعد هناك مجال للتفاوض مع نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين".