اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:56 م
أكرم القصاص
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مدير أمن الفيوم يقود حملات رفع الاشغالات وإعادة الانضباط المرورى

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:37 م
مدير أمن الفيوم يقود حملات رفع الاشغالات وإعادة الانضباط المرورى جانب من الحملة
الفيوم - رباب الجالى

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شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بقيادة اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتيسير حركة المرور والسير بمدينة سنورس وإعادة الانضباط المرورى.

تمكنت الحملة بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس من رفع إشغالات ومظلات وعوائق خرسانية ومعدنية لمحال تجارية وباعة جائلين بحرم عدد من شوارع المدينة، ومنع سير مركبات التوكتوك بالشوارع المزدحمة، لتيسير حركة المرور.

وشارك في الحملة العاملين بأقسام الإشغالات والمتابعة والحملة الميكانيكية والعلاقات العامة بالوحدة المحلية لمركز سنورس .

 

جانب من الحملات (1)
جانب من الحملات (1)

 

جانب من الحملات (2)
جانب من الحملات (2)

حملات إزالة الإشغالات

مديرية أمن الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



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