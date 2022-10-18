مديرية الصحة بالإسكندرية تفتتح وحدة العلاج الطبيعى بمستشفى الجمهورية

الإسكندرية جاكلين منير

افتتحت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء وحدة العلاج الطبيعى لإصابات الملاعب بمستشفى الجمهورية العام.

وقالت "طهيو" أن الوحدة تعد الأولى من نوعها داخل مستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية ، ومن المقرر أن تقدم خدمة العلاج الطبيعى لإصابات الملاعب للاعبى الألعاب الرياضية المختلفة بشكل مباشر أو من خلال بروتوكولات تعاقد مع هيئة التأمين الصحى وبعض الأندية والشركات.

من جانبه قال الدكتور "عمر بن الخطاب على" مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية أن وحدة إصابات الملاعب تم تطويرها بتبرع من المجتمع المدنى بالإسكندرية مع الاستعانة بالأجهزة الموجودة بقسم العلاج الطبيعى بالمستشفى ، لافتا أن الوحدة تحتوى على أجهزة متميزة مثل الليزر والعلاج المغناطيسى وشد الفقرات العنقية والقطنية والموجات فوق الصوتية والتنبيه الكهربى والعلاج الحرارى.

رافق وكيلة الوزارة أثناء الافتتاح الدكتورة "ميرفت السيد" وكيلة المديرية للطب العلاجى والدكتورة "هبة عارف" مدير عام الشئون العلاجية بالمديرية والدكتور "عمر بن الخطاب على" مدير إدارة العلاج الطبيعى والدكتور "النادى النادى يوسف" مدير إدارة المستشفيات ، وكان فى استقبالها الدكتور "أحمد إبراهيم" مدير مستشفى الجمهورية العام.