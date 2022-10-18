محافظ ورئيس جامعة الفيوم يناقشان دور الفيزياء فى التغيرات المناخية.. صور

الفيوم - رباب الجالي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية للفيزياء، بالتعاون مع جامعة الفيوم، تحت إشراف الدكتور عرفه صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عبد الغني، رئيس اللجنة الوطنية للفيزياء.

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن قمة المناخ التي تستضيفها مصر الشهر المقبل هي الحدث العالمي الأهم في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وأزمات اقتصادية مختلفة، والصراع الكبير على مصادر الطاقة.

وأشاد المحافظ بالنشاط الكبير لجامعة الفيوم في مجال البحث العلمي، وتنظيم العديد من الندوات وورش العمل، كما أكد الدور الكبير للعلماء في إيجاد حلول علمية وواقعية للازمات الراهنة، حيث يعد العلم المحرك الرئيسي لكل شيء حول العالم.

من جانبه، قال الدكتور ياسر مجدي حتاته، إن جامعة الفيوم تسعى للقيام بدورها في التوعية بالتغيرات المناخية الراهنة، والعمل على تنظيم ندوات وورش عمل متنوعة، لتتواكب مع مساعي الدولة المصرية التي تستضيف قمة المناخ نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن ورشة العمل تركز بشكل أكبر على دور الفيزياء في مواجهة التغيرات التي طرأت على المناخ مؤخرًا نتيجة التفاعلات الكيميائية، والاستخدام غير الجيد للطاقة الأحفورية.

وأكد القيمة الكبيرة لعلماء الفيزياء وأعضاء اللجنة الوطنية للفيزياء، حيث تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالعلم والعلماء.

وعبر الدكتور عمرو عبد الغني، عن سعادته بالتواجد بجامعة الفيوم التي تقدم إسهامات كبيرة في تطور البحوث الفيزيائية، حيث تضم عددًا من الأساتذة البارزين في هذا المجال.

وأوضح أن اللجنة الوطنية للفيزياء تتبع أكاديمية البحث العلمي، وتعد من أقدم اللجان، وكان الأستاذ الدكتور مصطفى مشرفه أول رئيس للجنة.

وأشار إلى أن دور اللجنة الوطنية للفيزياء يتركز حول إيجاد قنوات للتواصل مع الاتحاد الدولي للفيزياء البحتة والحيوية، وربط البحوث الفيزيائية ببعضها داخل الجامعات المصرية، وتنظيم العديد من ورش العمل في مختلف الجامعات.

وأكد الدكتور عرفه صبري، أن أعضاء اللجنة الوطنية للفيزياء لهم إسهامات علمية وبحثية كبيرة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن ورشة العمل تضم ثلاثة محاور رئيسية منها التغيرات المناخية من منظور فيزيائي، ومساهمة النشاط الشمسي في آلية التغير المناخي، والذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية.

وأوضح أن قطاع الدراسات العليا بجامعة الفيوم يولي اهتمامًا كبيرًا بالبحوث التطبيقية التي تقدم حلولا علمية، وتسهم في حل العديد من المشكلات الراهنة، لا سيما قضية التغيرات المناخية التي تستضيف مصر قمتها الشهر المقبل.