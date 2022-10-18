محافظ سوهاج يلتقى أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

سوهاج - عمرو خلف

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، فى اجتماع مع أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، وذلك لبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الشاملة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية بمحافظة سوهاج، بقرية "أولاد عليو" بمركز البلينا، والتى ينفذها التحالف بالتعاون مع محافظة سوهاج، وبمشاركة العديد من المؤسسات الأهلية والخيرية فى مختلف المجالات، " الطب البشرى، والطب البيطرى، وقافلة زراعية، ومساعدات عينية، وقوافل توعوية".

حضر الاجتماع وكلاء وزارات "التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، والزراعة، والشباب والرياضة، والصحة"، وعلى مبارك رئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، ولطفى محمد على رئيس مركز ومدينة البلينا، وممثلى المؤسسات والجمعيات المشاركة فى التحالف.

ووجه محافظ سوهاج بتقديم كافة أوجه الدعم، وتذليل أية معوقات؛ لإنجاح القافلة وتحقيق أهدافها، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا دعم المحافظة لكافة المبادرات والأنشطة المجتمعية المختلفة، فى سبيل تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية في مشاركة الحكومة من أجل توفير "حياة كريمة " للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.

يذكر أن القافلة الشاملة يشارك بها 24 مؤسسة وجمعية مختلفة، من أعضاء التحالف الوطنى الأهلي التنموى، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات.