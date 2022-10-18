محافظ جنوب سيناء يوجه برفع درجة الاستعداد بالمدن استعدادا لموسم السيول

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مدن المحافظة استعدادًا لموسم السيول واتخاذ كافه إجراءات الحيطة والحذر تجاه التغييرات المناخية المحتملة فى هذه الفترة من العام من تعرض المحافظة إلى سقوط أمطار قد تؤدى إلى حدوث سيول بالاضافة إلى تنفيذ خطه المحافظة فى حصاد مياه السيول واستغلالها فى التنمية والتقليل بقدر الإمكان من آثار هذا السيول على المرافق العامة والبنية التحتية للمحافظة

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اليوم فعاليات المجلس التنفيذى للمحافظة رقم 8 لعام 2022 بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندرانى السكرتير العام للمحافظة وعدد من المستشارى والمعاونين ورؤساء المدن ومديرى إدارات الديوان العام ومديرى المديريات بجنوب سيناء.

وأصدر محافظ جنوب سيناء توجيهاته بتحديد الواجبات والمهام للمديريات ورؤساء المدن والتى شملت تنفيذ خطة متابعة لتطهير المخرات حتى لا يكون هناك عائق وقت حدوث السيول وربط غرفة عمليات وإدارة الأزمات بكل مدينة مرتبطة بحواسب آلية وأجهزة اتصال حديثة مع غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف بجميع مدن المحافظة، ومراجعة إدارات الأزمات بالمدن وطرح جميع الخطط والسيناريوهات الخاصة بالأزمات التى قد تتعرض لها مدن المحافظة والتنسيق مع المشايخ والعواقل لخبرتهم ودرايتهم بطبيعة المنطقة والإبلاغ الفورى عن أى بوادر للسيول واتجاهاتها وكميات المطر ومتابعه رفع كفاءة جميع المعدات الثقيلة وتمركزها حول المناطق الأكثر عرضه للسيول،

بالإضافة إلى ورفع كفاءة جميع مهمات الإغاثة وتدعيم معسكرى إغاثة بخليجى السويس والعقبة وتوفير كافه المهمات اللازمة لذلك والتنسيق والتأكيد مع الهلال الأحمر بجنوب سيناء فى هذا الشأن إضافة لمركز الإغاثة التابع لمديرية التضامن الإجتماعى، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية وباقى منظمات المجتمع المدنى للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لهم فى حالة حدوث السيول طبقا لخطه التعبئة، والتنسيق على مستوى المدن والمحافظة مع جميع المقاولين والشركات العاملة بنطاق المحافظة والمدن لوضع معدات الشركات جميعها تحت تصرف المدن والمحافظة لمجابهة أى موقف سيول (كاحتياطي / طوارئ ).

وإعداد محاضر تنسيق وتنظيم تعاون مع مطار طور سيناء ومطار شرم الشيخ الدولى ومطار طابا وكافه الأهداف الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية بالمدن والمحافظة.

كما شملت توجيهات المحافظ باقى القطاعات، ومنها قطاع الكهرباء والعمل نحو تأمين وحماية المنشآت الكهربائية من أى مخاطر قد تتعرض لها بسبب السيول، ومديرية الصحة والعمل على تجهيز وتامين سبل ووسائل الاتصال بين مراكز ونقاط الإسعاف فى موقع الحدث ومراكز ونقاط الإسعاف الأخرى المجاورة وغرفة العمليات بوزارة الصحة (خاصة وسائل الاتصال اللاسلكى) للعمل على تحديد الاحتياجات اللازمة من خلال موقع إدارة موحدة للتوجيه والسيطرة، وقطاع المياه والصرف الصحى بتخصيص فرق عمل سريعة للتدخل فى حالة حدوث سيول بجميع مناطق القطاع.

كما شملت مديرية التضامن الاجتماعى استكمال إنشاء مراكز الإغاثة على مستوى المدن بالمعدات والمهمات والأدوات الكافية لمجابهة الأزمات، ومديرية الموارد المائية والرى، وإعداد الخرائط الطبوغرافية التى تحدد تفاصيل المناطق الأكثر تعرضا لحدوث ظاهرة السيول وذلك بالتنسيق بين الجهات المختلفة قبل حدوث السيل.

وتوعية المواطنين بإجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالأحداث الطارئة وكوارث السيول، وذلك من خلال أجهزة الإعلام المسموعة والمقروءة، وأهمية مديرية الإسكان، والكشف الدورى على عمليات مياه الشرب والصرف الصحى بالقرى والمدن والتأكد من صلاحيتها.

وأهاب المحافظ بكافة القيادات المختلفة بالمحافظة وقيادات الأجهزة الأمنية والرقابية وجميع المدن ومديريات الخدمات بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالتوجيهات السابقة بكل دقة للحفاظ على صحة وسلامة مواطنى جنوب سيناء وزائريها وجميع العاملين بها للاستعداد لمواجهة أى سيول بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بتكليف عدد من القيادات من نواب رؤساء مدن ومديرى المديريات للانضمام إلى كتيبة العمل بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ، وإلغاء كافة الإجازات فى ظل بدء العد التنازلى لانطلاق فعاليات المؤتمر.

كما أشار المحافظ إلى التعاون مع وزارة الثقافة نحو إقامة عدد من العروض الفنية والثقافية على هامش مؤتمر المناخ العالمى بشرم الشيخ، نوفمبر المقبل، فى عدد من المسارح والأماكن السياحية بمدينة شرم الشيخ.

ووجه محافظ جنوب سيناء نحو انشاء لجان من الشباب بمشاركه مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة وبقياده جبريل فتيح معاون المحافظ للشباب للمشاركه فى أعمال الاعداد والتجهيز لاستقبال الوفود الدول المشاركه فى مؤتمر COP 27 المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، كما استعرض المحافظ عن الجهود التى تام بذلها من اجل الحصول على عدد 161 منحة جامعية متنوعه فى عدد من الجامعات.

وقال المحافظ إن الجهود اسفرت عن توفير المنح المجانية لأبناء محافظة جنوب سيناء للعام الدراسى 2021 / 2022 على توفير عدد 161 منحة بكليات مختلفة بعدد (17) جامعة مصرية الجامعة البريطانية 13 "طب الأسنان - الصيدلة – الهندسة – إدارة الأعمال – القانون – الإعلام – الحاسب".

وأكاديمية الشروق 12 هندسة – إعلام- إدارة جامعة فاروس 3 طب فم الأسنان – تكنولوجيا علوم حديثة" 2.5 مليون جنيه، جامعة سيناء 30 "طب الأسنان - صيدلة – هندسة – علاج طبيعى- إدارة أعمال – تكنولوجيا – إعلام"، وجامعة 6 أكتوبر 6 طب بشرى – علاج طبيعى – هندسة – نظم 3 ملايين جنيه.

الاكاديمية العربية 3 (هندسة – إدارة - نقل دولى) 1.5 جامعة الاهرام الكندية 6 (طب الأسنان – هندسة – ونظم معلومات) 3 مليون جنيه، جامعة بدر 6 (طب الأسنان – تمريض) 3 مليون جنيه، جامعة سفنكس 2 (طب الأسنان )، الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا والمعلومات 2 (صيدلة– إدارة أعمال)، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8 ( طب بشرى - طب الأسنان – صيدلة- هندسة، الجامعة الصينية 14منحة جزئية خصم 50% (صيدلة – علاج طبيعى- هندسة – إدارة ) 3.، جامعة حورس 30 منحة جزئية، خصم 50% (طب بشرى - طب الأسنان -علاج طبيعى – صيدلة – هندسة – إدارة أعمال) الجامعة الروسية 3 (طب الأسنان – صيدلة) جامعه هيلوبولس 2 صيدلة – علاج طبيعى 1 مليون، جامعة السويس (حكومية) 10 كليات متنوعة جامعة حلوان (حكومية) 10 كليات متنوعة.

وذلك فى إطار حرصه على أبناء المحافظة بتقديم الدعم الكامل لهم من خلال السعى الدؤوب المستمر والمتواصل لدى الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية للحصول على منح دراسية جامعية لأبنائه من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022م للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية والحكومية للارتقاء بمستواهم الجامعى من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة تعود بالنفع على أبناء المحافظة وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين واسرهم باعتبار أن الإنسان هو أحد ركائز الأمن القومى المصرى وذلك وفى إطار حرص القيادة السياسية على دعم وتنمية سيناء والمواطن السيناوى على هذا الجزء الغالى من الوطن.

كما كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الاثنين مدير المراكز التكنولوجية لمدن نويبع ودهب وأبوزنيمة لحصولهم على المراكز الثلاث الأولى طبقا لتقرير المرور الخاص بلجنة متابعة المراكز التكنولوجية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.