محافظ الدقهلية: لجان للمرور على أراض الأرز ومحاضر فورية للمخالفين بحرق القش

الدقهلية - فريق محافظات

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء اجتماعًا لمتابعة جهود التصدي لظاهرة السحابة السوداء تزامناً مع موسم حصاد الأرز وحرق المزارعين لقش الأرز.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة، والمقدم أحمد عطيه رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات، والدكتور ماجد السيد، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالدقهليه ، والدكتور عماد النجار مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتور عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظه .

وأشار "مختار" الي أن السحابة السوداء تنتج عن طريق حرق المزارعين لقش الأرز في الحقول الزراعية مما يؤدي إلي تكوين السحابة السوداء والتي تظهر بوضوح أثناء موسم الحصاد .

ووجه "المحافظ" بتشكيل لجان للمرور علي كافة الأراضي المنزرعه بمحصول الأرز وتحرير محاضر فورية للمزارعين الذين يقومون بحرق قش الأرز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما وجه "مختار" بالتنسيق بين كافة الجهات المختصه وتحرير محاضر وغرامات للمخالفين حتي يتم القضاء نهائياً علي عملية حرق قش الأرز وتكوين السحابه السوداء .

وقال "المحافظ" حقنا جميعاً أن نعيش في بيئة نظيفة خالية من الملوثات البيئية التي تسبب في حدوث الأمراض وبالأخص الأمراض الصدرية وتؤدي الي تغير المناخ من ارتفاع لدرجات حرارة الجو .

واكد "مختار" علي أن العالم أجمع يكثف جهوده من أجل الحفاظ علي المناخ والقضاء علي كافة الممارسات التي تسبب في ملوثاته لذا تقرر عقد مؤتمر للمناخ بمشاركة كافة دول العالم من أجل وضع حلول وأسس لمواجهة التغيرات المناخية التي تواجه العالم أجمع ومن هذا المنطلق قررت مصر استضافة هذا المؤتمر في مدينة شرم الشيخ .

جاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف تغير المناخ الذي أصبح له تأثير واضح وقوي علي كوكب الأرض حتي أصبح خطر حقيقي يهدد العالم أجمع واستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP 27 في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ"، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة موسم حصاد الأرز والقضاء علي ظاهرة السحابة السوداء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.