اليوم السابع
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محافظ الجيزة يكرم أسر الشهداء خلال احتفالات التربية والتعليم بذكرى نصر أكتوبر.. صور

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:58 م
محافظ الجيزة يكرم أسر الشهداء خلال احتفالات التربية والتعليم بذكرى نصر أكتوبر.. صور تكريم محافظ الجيزة لأسر الشهداء
كتبت - مرام محمد

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شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، احتفالات مديرية التربية والتعليم بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيدة، وذلك خلال فعاليات تم تنظيمها بمدرسة السعيدية الثانوية بجنوب الجيزة.
 
وأكد محافظ الجيزة، اعتزاز وفخر المصريين جميعا بأبطال أكتوبر، والتى ستظل محفورة فى تاريخ مصر، داعياً الله أن يحفظ مصر وأبنائها ويديم على وطننا الغالى دوام الرفعة والاستقرار والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 
وكرم محافظ الجيزة خلال الاحتفالية عدداً من أسر الشهداء، مؤكداً حرص جميع مؤسسات الدولة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لذوى الشهداء كأقل تقدير يمكن تقديمه لأبطال مصر.
 
وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات والعروض التي قدمها طلاب مدارس المحافظة حيث أشاد محافظ الجيزة بالعروض الفنية التي قدمها الطلاب والتي عكست وعي الطلاب بكافة الأحداث التاريخية منها والمعاصرة وربطهم المميز بين الماضي والحاضر، والذى ظهر واضحا فيما قدموه.
 
واختتمت الفعاليات بعروض فنية تم خلالها تقديم مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية الخالدة في كورال ضخم ضم عدد كبير من الطلاب من مختلف الأعمار والفئات التعليمية، بمصاحبة فرقة موسيقية وعازفين من الطلاب ومعلمات التربية الموسيقية.
 
حضر الاحتفالية الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، وعبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمستشار بدوي علام رئيس مجلس الأمناء.
 
محافظ الجيزة يكرم أسر الشهداء خلال احتفالات التربية والتعليم بذكرى نصر أكتوبر
محافظ الجيزة يكرم أسر الشهداء خلال احتفالات التربية والتعليم بذكرى نصر أكتوبر

محافظ الجيزة يكرم أسر الشهداء خلال احتفالات ذكرى نصر أكتوبر
محافظ الجيزة يكرم أسر الشهداء خلال احتفالات ذكرى نصر أكتوبر

احتفالات التربية والتعليم بالجيزة بذكرى نصر أكتوبر
احتفالات التربية والتعليم بالجيزة بذكرى نصر أكتوبر

 


اسر الشهداء

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الجيزة



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