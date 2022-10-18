محافظ الإسكندرية: إنهاء 70% من أعمال إعادة الشئ لأصله بشارع المدارس

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عن الانتهاء بنسبة 70% من أعمال إعادة الشىء لأصله بشارع المدارس بنطاق منتزه أول والذى تم إطلاق اشارة البدء للعمل به أول شهر أكتوبر الجارى بتكلفة 5 مليون جنية. ذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة أن الشارع يضم عدد كبير من المدارس وذلك فى إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

وأكد الشريف أنه يتابع عن كثب نسبة تنفيذ أعمال اعادة الشىء لأصله والرصف ليس فقط بشارع المدارس لكن فى جميع أنحاء المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق فى المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشىء لأصله والاهتمام باظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزاورها.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة أمل محمود، أن المحافظ وجه بسرعة البدء فى إعادة الشىء لأصله بشارع المدارس استجابة لمطالب المواطنين، والذى يبلغ طوله 1 كم وعرض نحو 12 متر ويضم نحو 7 مدارس، وذلك عقب انتهاء شركات المرافق من الصرف الصحى والغاز والاتصالات وغيرها من أعمالها بالشارع، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من الطبقة الرابطة وطبقة الاساس وجارى العمل على رفع الشنايش والمطابق بالشارع وجارى تركيب الارصفة والممرات وباقي وضع الطبقة السطحية بطول الشارع.