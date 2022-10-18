للأمهات.. اعرفى الفوائد الصحية لخل التفاح للأطفال

كتبت ميرفت رشاد

مثل البالغين يعانى الأطفال أيضًا من وزنهم، فأكثر من 30% من الأطفال يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والعثور على طرق لتوفير السعرات الحرارية دون أن يشعر طفلك بالحرمان مكسب للطرفين، وهذا هو السبب فى أن خل التفاح يعد خيارًا جيدًا للأطفال، حيث يضيف نكهة إلى طعام طفلك لكنه لا يضيف أى سعرات حرارية، وفقا لما نشره موقع livestrong.

غنى بمضادات الأكسدة

خل التفاح غني بالبوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة، وتوفر مضادات الأكسدة في الطعام بعض الحماية ضد تلف الخلايا بواسطة الجذور الحرة، والأشخاص الذين يحصلون على المزيد من مصادر الغذاء من مضادات الأكسدة في نظامهم الغذائي لديهم معدلات أقل من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، بإضافة خل التفاح الغني بمضادات الأكسدة إلى نظام طفلك الغذائي، قد تحميه من الأمراض المستقبلية.

بعض المخاوف الصحية

هناك علاقة بين استخدام خل التفاح غير المبستر والتسمم الغذائى، ويعتبر التسمم الغذائى عند الأطفال خطيرًا بشكل خاص لأن نظام المناعة لديهم فى طور النمو، للحد من المخاطر، قم بشراء خل التفاح المبستر فقط.

تشير مقالة نشرت عام 2012 فى المجلة الهولندية لطب الأسنان عن حالة تآكل الأسنان بعد الاستخدام المزمن لخل التفاح كمكمل غذائي، من المهم حماية أسنان طفلك لمنع تسوس الأسنان مع تقدمهم في السن، قد يساعد استخدام الخل كغذاء بدلاً من كمكمل غذائى فى منع بعض التأثيرات على أسنان طفلك.

نصائح للاستخدام

يعتبر خل التفاح أساسًا جيدًا لأي تتبيلة للسلطة منزلية الصنع، أو في وجبات الطعام، ويمكنك أيضًا صنع سلطة فواكه حلوة وحامضة بالخل، مع تقليبها بشرائح الفراولة والبطيخ وأى فاكهة أخرى قد تكون لديك في المنزل، يُعد الخل أيضًا تتبيلة جيدة للحوم، والتي يمكنك استخدامها بعد ذلك لصنع كباب باللحم والخضراوات.