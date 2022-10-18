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كييف: الوضع بات حرجا فى إمدادات الطاقة بأوكرانيا عقب الضربات الروسية الأخيرة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:32 م
كييف: الوضع بات حرجا فى إمدادات الطاقة بأوكرانيا عقب الضربات الروسية الأخيرة الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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أكد نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى فولديمير زيلينسكي، كيريلو تيموشينكو، أن الوضع بات حرجا فى إمدادات الطاقة فى أوكرانيا عقب الضربات الروسية الأخيرة، متابعا: لدينا وضع حرج فى جميع أنحاء البلاد.

 

فيما أعلن المدير التنفيذي لشركة "DTEK" الأوكرانية، دميتري ساخاروك، أن الضربات أصابت محطتين للطاقة الحرارية، متابعا: لقد تم استهداف اثنتين من منشآتنا، محطتين للطاقة الحرارية، كما دمرت بشكل كبير مواد ضرورية لتشغيل محطاتنا، بدونها لا يمكن أن تعمل بشكل طبيعي.

 

وأضاف المدير التنفيذي لشركة "DTEK" الأوكرانية أن عمليات التحقق جارية، منوها بأنه بعد مثل هذه الهجمات، من الصعوبة عودتها للعمل بسرعة، موضحا أنه من المستحيل تدمير نظام الطاقة بسرعة. لقد تم بناؤه في ظل الاتحاد السوفيتي، وكان يتمتع بحماية متعددة المستويات ضد مثل هذه المواقف، ومن أجل تدميره، عليك أن تعرف مكان الضرب والضرب بشكل منهجي.


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