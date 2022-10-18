عميدة تربية الزقازيق: نسقنا طلابنا الجدد إلكترونيا تماشيا مع رؤية مصر 2030

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكدت الدكتور وفاء فوزى عميد كلية التربية بجامعة الزقازيق، أن الكلية تضم 8 آلاف طالب وطالبة بخلاف طلاب الدراسات العليا والطلاب الجدد تم تنسيقهم الكترونيا للمرة الأولى فى تاريخ الكلية وذلك بعمل منصة إعلامية خاصة يدخل الطلاب عليها بدلا من التعامل ورقيا تماشيا مع سياسة الدولة 2030، وكذلك تم عمل الكشف الطبى من خلال المنصة الإلكترونية بالكلية والطلاب قاموا بأنفسهم بالدخول على المنصة وحددوا موعد الكشف الطبى وبفضل الله انتهى بسلام وتم تشعيب كل الطلاب الكترونيا

واضافت ل " اليوم السابع " أن الكلية تقدم 5 أقسام تربوية لطلابها هم قسم أصول التربية والذى يختص بالدراسات والبحث فى عدد من المجالات الفرعية مثل فلسفة التربية وأصولها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والسياسة التعليمية و اقتصاديات التعليم وتخطيطه فضلا عن تاريخ التربية والتعليم .

والقسم الثاني هو قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية وتتركز دراساته وتخصصاتها الفرعية فى إجراء الدراسات المقارنة بين النظم التعليمية وذلك فى جميع عناصر المنظومة التعليمية بالإضافة إلى نظريات الادارة وممارساتها ودورها فى الارتقاء بمستوى التعليم".

القسم الثالث قسم المناهج وطرق التدريس والذى يهتم بالبحث والدراسة فى نوعيات المناهج وأساليب التدريس واستراتيجياته وطرقه المتنوعة فى كل تخصص وكذلك كيفية توظيف تكنولوجيا التعليم فى خدمة التعليم والتعلم لمختلف المراحل والتخصصات بالإضافة إلى مسئوليته عن التربية العملية التى تمثل الجانب التطبيقى فى إعداد المعلم

والقسم الرابع قسم علم النفس التربوي يهتم بالدراسة والبحث في نظريات علم النفس التربوي في التعليم والتعلم وأساليب التقويم المتنوعة وما تتطلبه من بنوك الأسئلة وشروط وضع الاختبارات والأساليب الإحصائية اللازمة.

القسم الخامس قسم الصحة النفسية هو قسم مختص بالدراسة والبحث فى نظريات النمو ودراسة أساليب التعامل مع كل مرحلة من مراحل النمو ومواءمتها مع المراحل الدراسية كما يعمل بالمجالات الفرعية للصحة النفسية والمشكلات المعيقة وكيفية مواجهتها وتطبيق الاختبارات لقياسها.

وعن استعدادات الكلية للعام الدراسى، قالت إن الكلية شهدت العديد من الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد وذلك من حيث تيسير أمورهم وتعريفهم بنظام الجامعة والكلية من خلال اتحاد الطلاب ورعاية الشباب وتجهيز القاعات الدراسية وتزويدها بتكنولوجيا التعليم وإعداد الجداول والخطط الدراسية وبرامج الأنشطة الطلابية التى تنمى المواهب وتسهم فى صقل شخصية الطالب وتعزيز قيم الولاء والانتماء لمهنة المعلم ورسالته في بناء الشخصية وتطوير الجيل الذى يتلاءم مع حضارة مصر وطموحاتها التنموية وتطلعات قياداتها فى أن تتبوأ المكانة التى تليق بعراقتها ومواجهة التحديات المعاصرة