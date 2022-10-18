ضبط 1584 حالة إشغال متنوع فى حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الاحياء بمواصلة شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا علي جميع الاجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى ، والمتابعة الدورية لردع المخالفين.

وفى هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة على جميع المناطق وشوارع المدينة لإزالة الإشغالات أسفرت عن التحفظ على عدد 1584 حالة إشغال متنوع خلال 24 ساعة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضارى للمدينة، وجاء ذلك ضمن سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الإشغالات والأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.