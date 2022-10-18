اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:01 ص
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ضبط عامل استولى على 700 ألف جنيه من 5 أشخاص لتوظيفها بطهطا بسوهاج

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:45 ص
ضبط عامل استولى على 700 ألف جنيه من 5 أشخاص لتوظيفها بطهطا بسوهاج اموال.. ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط عامل يقيم بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج لقيامه بأعمال النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء من 5 أشخاص على مبالغ مالية بلغت قسمتها 700 ألف جنيه لتوظيفها فـي مجال تجارة المواد الغذائية والبقوليات مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.
 
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة طهطا يفيد بورود محضر محرر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو صابر م ع ع 43 سنة عامل  ة" 4 " أخرين - يقيمون دائرة قسم طهطا بتضررهم من المدعو ممدوح ع م ع 42 سنة عامل ويقيم دائرة القسم لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 700.000 " سبعمائة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة المواد الغذائية والبقوليات مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.
 
عقب استصدار إذن النيابة العامة  تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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