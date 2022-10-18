شركة مياة الشرب بالشرقية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة باستقبال فصل الشتاء ووضع خطة استباقية لمواجهة السيول والامطار طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وقد وجه عامر بضرورة التأكد من كفاءة تطهير "الشنايش" داخل الأنفاق لمواجهة أى تجمعات لمياه الأمطار أو أى سيول محتملة خلال موسم الشتاء، بالإضافه إلي تخصيص فرق عمل للتدخل السريع فى حالة حدوث سيول، والتأكيد علي المتابعه والتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظه على مدار الساعة لمتابعة اية مخاطر محتملة نتيجة سقوط الامطار، وتجهيز مجموعات للصيانة الكهربية والميكانيكية والشبكات للتعامل مع حالات الطوارئ على الفور.

ياتي ذلك في إطار خطة عمل لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، وسرعة الانتهاء من مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار ومطابق الصرف الصحي وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للمحافظة للتعامل الفوري مع تلك الأحداث وتلافي أي ملاحظات حدثت خلال الأعوام السابقة.