اليوم السابع
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شاهد محافظ الجيزة يشارك طالبات مدرسة عثمان أحمد عثمان يومهم الرياضى

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:30 ص
شاهد محافظ الجيزة يشارك طالبات مدرسة عثمان أحمد عثمان يومهم الرياضى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، طالبات مدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية بحي الطالبية، يومهم الرياضي، وذك في إطار المتابعة اليومية لسير العملية التعليمية والتأكد من تحقيق الانضباط والالتزام بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وكلف محافظ الجيزة، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتوجيه مديري الإدارات التعليمية بالتواجد اليومي بالمدارس والمرور الدوري للوقوف على انتظام العملية التعليمية وتقليل أعداد المكاتب الإدارية بالمدارس لاستغلالها كفصول ودعم المجموعات المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وأكد محافظ الجيزة، أنه يتابع بنفسه انتظام سير العملية التعليمية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي في تواصل دائم مع الإدارات التعليمية للوقوف على الحالة العامة للانضباط وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكداً اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والابتكار كون قطاع التعليم إحدى الركائز الأساسية للبناء والتنمية.


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مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم

محافظة الجيزة

الجيزة



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