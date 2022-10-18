سفير سول بالقاهرة يحتفل بالصداقة المصرية - الكورية فى العيد الوطنى لبلاده

كتبت رباب فتحى

استضاف سفير جمهورية كوريا الجنوبية في مصر، هونج جين ووك، حفل استقبال يوم الاثنين، 17 أكتوبر في مقر إقامته بالقاهرة تخليداً لليوم الوطني الكوري الذى يحتفل به فى 3 أكتوبر ويوم القوات المسلحة الذى يحتفل به فى 1 أكتوبر من عام 2022 والذي يصادف أيضًا الذكرى السابعة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا.

ووفقا لبيان من السفارة الكورية الجنوبية صباح اليوم، شارك في الحفل أكثر من 650 صديقا لكوريا، من بينهم مسئولون حكوميون مصريون ورجال أعمال وصحفيون ومواطنون مصريون وكوريون في مصر، وشهدوا تطورات العلاقات بين مصر وكوريا على جميع المستويات.

بدلاً من إلقاء خطاب طويل، قدم السفير هونج مقطع فيديو لخص أنشطة الدبلوماسية العامة للسفارة والتي تهدف إلى الاقتراب من الشعب المصري، موضحًا أن مصر وكوريا تتمتعان بأفضل تعاون حكومي منذ إنشاء شراكة التعاون الشاملة في عام 2016 عندما قام الرئيس السيسي بزيارة رسمية إلى سيول بالإضافة الى أن الدعم من شعب الدولتين محورياً للحفاظ على العلاقات الممتازة بين البلدين.

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية الذي انضم إلى الاحتفال إلى جانب مسئولين حكوميين رفيعوا المستوى ورجال أعمال آخرين مثل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، و الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال الكوري المصري، على سبيل المثال لا الحصر، إلى سرعة توسع العلاقات الثنائية خاصة منذ زيارة الرئيس السيسي لكوريا عام 2016 وزيارة الرئيس الكوري لمصر مطلع هذا العام مؤكدا عدم ادخار أي جهد في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية في مصر ودعمها.

وألقت سارة بنيامين وطالبتها مايا هاني من قسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس، كممثلين عن الشعب المصري، كلمة جميلة باللغتين العربية والكورية.

خلال الخطاب، ذكرت الدكتورة سارة ومايا هاني أنه من اللافت للنظر كيف تقاربت الثقافتان الكورية والمصرية في السنوات القليلة الماضية مع انتشار الكي بوب والدراما الكورية والدراسات الكورية العربية. وكانوا فخورون بأن جامعة عين شمس لعبت دورًا رئيسيًا في نشر اللغة الكورية في مصر وأكدوا على أهمية اللغة في التقريب بين الشعوب.

أعرب المشاركون في هذا الحدث عن أنها كانت فرصة عظيمة لكل من المصريين والكوريين في مصر لتعزيز فهمهم حول جهد السفارة الكورية للوصول إلى قلب الشعب المصري، وأعربوا عن أملهم في أن تستمر السفارة في بذل الجهود لتعميق العلاقات الثنائية، وخاصة التبادلات بين الشعبين.