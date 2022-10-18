ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيان معهد التنمية الآمنة للطاقة النووية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الإعلان عن وفاة العالم الروسي، مشيرًا إلى أن العالم سركيسوف له مساهمات كبيرة في دراسة العمليات الفيزيائية الأساسية في محطات الطاقة النووية، والبحوث الخاصة بإنشاء مصدر طاقة جديد كمولد كهربائي حراري مدمج في قلب مفاعل نووي، إضافة إلى مساهماته الكبيرة في تدريب ضباط الهندسة لأسطول الغواصات النووية، عندما عمل كمدير لمدرسة الهندسة البحرية العليا في سيفاستوبول.



وتتمثل الإنجازات الرئيسية للعالم الروسى الراحل أشوت سركيسوف في إنشاء الخطة الاستراتيجية الرئيسية للتفكيك الشامل للغواصات النووية والبنية التحتية الداعمة لها في شمال غرب روسيا وتحديد المهام في مجال توليد الطاقة على نطاق صغير.