اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:32 ص
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حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء شبكة وخطوط انحدار الصرف الصحى بقرية قمبش

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء شبكة وخطوط انحدار الصرف الصحى بقرية قمبش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.

وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا ل اليوم السابع انه أن يجرى العمل فى مشروع الصرف الصحي بقرية قمبش التابعة لمركز ببا  الذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تحت إشراف جهاز التعمير والإسكان.

واضاف مدحت صلاح أنه يجرى  إنشاء شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع، ضمن أكثر من 250 مشرعاً يجرى تنفيذها في القطاع مياه الشرب والصرف الصحي،والتي تشمل إنشاء محطات رفع وشبكات وخطوط إنحدار ومد وتدعيم شبكات المباه للمناطق المحرومة وتغيير وإحلال المواسير القديمة "الاسبستوس" بشبكات المياه المغذية للقرى.

 


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