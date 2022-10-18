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حصاد الوزارات.. الصحة: ملتزمون بتقديم الغسيل الكلوى للمرضى على نفقة الدولة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 05:10 م
حصاد الوزارات.. الصحة: ملتزمون بتقديم الغسيل الكلوى للمرضى على نفقة الدولة وزارة الصحة
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 
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التعليم تحدد فئات معفاة من المصروفات بمدارس مجموعة 30 يونيو
‫وزير الرى يستعرض مع المبعوث الهولندى أعمال لجنة المياه المصرية الهولندية

 


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