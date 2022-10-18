حصاد الوزارات.. الصحة: ملتزمون بتقديم الغسيل الكلوى للمرضى على نفقة الدولة

شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن المضادات الحيوية
وزير التعليم بمجلس النواب: حوكمة مراكز الدروس الخصوصية وترخيصها بمعايير
وزير التعليم: مافيش تحويل لمدارس بعينها بالصعيد حتى لا يتكرر ما حدث العام الماضى
الصحة: ملتزمون بتقديم خدمات الغسيل الكلوى للمرضى على نفقة الدولة مجانا
المواد المقررة على تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائى.. تفاصيل
التعليم: الدراسة مستقرة لجميع الطلاب ولا إجازات بسبب أعمال الصيانة
وزير التنمية المحلية: 25 مليار جنيه لاستكمال البنية التحتية بمنظومة المخلفات
وزير التموين: سعر رغيف الفينو وزن 40 جراما بـ75 قرشا ووزن 60 جراما بجنيه
التعليم تحدد فئات معفاة من المصروفات بمدارس مجموعة 30 يونيو
وزير الرى يستعرض مع المبعوث الهولندى أعمال لجنة المياه المصرية الهولندية
الزراعة تنظم ورشة عمل "مكافحة آفات المحاصيل الحقلية والبستانية الشتوية"
وزير التعليم يكلف بحصر الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات من أجل التكفل بها
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