حجز 6 متهمين بالاعتداء على طبيب وطاقم تمريض مستشفى بـ6 أكتوبر للتحريات

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز 6 أشخاص على ذمة تحريات المباحث الجنائية بتهمة الاعتداء على طبيب وطاقم التمريض داخل مستشفى خاص بمدينة 6 أكتوبر، وتحطيم غرفة بعد وفاة مسن من عائلتهم عقب وصوله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اعتداء عدد من الأشخاص على طبيب بمستشفى في مدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين أن المستشفى استقبلت مسنا مريضا في حالة صحية حرجة، وفور وصوله فارق الحياة، مما دفع عدد من الأشخاص من أقاربه للتشاجر مع الطبيب وطاقم التمريض، وأحدثوا تلفيات بغرفة الاستقبال الخاصة بالمستشفى.

تمكن رجال المباحث من القبض على 6 متهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.