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جائزة المبدع الصغير.. شروط وتفاصيل الحوافز المقدمة من الدولة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 05:00 ص
جائزة المبدع الصغير.. شروط وتفاصيل الحوافز المقدمة من الدولة مجلس النواب
كتب أحمد حمادة

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حددت المادة 1 من قانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، تعريفا لجائزة المبدع الصغير والحوافز التي تمنحها الدولة في حال فوزه . 
 
وجاء نصها كالتالى : - 
 
مادة (١):
 
تنشأ جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير يشار إليها في هذا القانون بالجائزة، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم تجاوز سنة ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتي:
 
١- منح مبلغ مالي للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتي ألف جنيه بحد أدني في مجالات الثقافة، ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والابتكار في الثقافة والفنون.
 
٢- نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.
 
٣- منح كل فائز لقب حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير بقرار من وزير الثقافة.
 
ويصدر وزير الثقافة قراراً بعدد الجوائز التي تمنح سنوياً، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمري للمبدعين على مستويين.
 
 
 

المبدع الصغير

الابداع

جوائز المبدع الصغير



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